وبيّن رضا باكري، في مؤتمر صحافي الاثنين، بأن حجم إنتاج الألبان في ايران يبلغ 7 ملايين طن سنوياً، حيث يتم تصدير 450 ألف طن منها للخارج بقيمة 770 مليون دولار. ولفت الى أن صناعة الألبان توفر فرص عمل مباشرة لـ120 ألف شخص حالياً بجانب 480 ألف فرصة عمل غير مباشرة في الشحن والنقل والتوزيع.