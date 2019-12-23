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رقم الخبر: 271655 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
770 مليون دولار سنوياً.. صادرات شركات الألبان الإيرانية

770 مليون دولار سنوياً.. صادرات شركات الألبان الإيرانية

أعلن أمين عام جمعية الصناعات اللبنية، ان صادرات الشركات الايرانية من منتجات الألبان تبلغ 770 مليون دولار سنوياً.

وبيّن رضا باكري، في مؤتمر صحافي الاثنين، بأن حجم إنتاج الألبان في ايران يبلغ 7 ملايين طن سنوياً، حيث يتم تصدير 450 ألف طن منها للخارج بقيمة 770 مليون دولار. ولفت الى أن صناعة الألبان توفر فرص عمل مباشرة لـ120 ألف شخص حالياً بجانب 480 ألف فرصة عمل غير مباشرة في الشحن والنقل والتوزيع.

 

 
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