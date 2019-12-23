وعدّ شريعتمداري، في تصريح أدلى به لدى مراسم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال بناء المساكن بين وزارة الطرق وبناء المساكن ووزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي يوم الاحد، عدّ مذكرة التفاهم هذه بمثابة خطة عمل لنيل الهدف المطلوب في تشييد المساكن لشرائح العمال والمتقاعدين. وأضاف: ان هذا المشروع سيتم تنفيذه في خطة أمدها 3 أعوام ضمن مرحلته الأولى. وتابع: إن جانباً من المبادرة الوطنية التي قدمتها وزارة الطرق وبناء المساكن في مشروعها السكني سيتم تخصيصها لبناء المساكن لشريحة العمال الذين يمثلون 40 بالمئة من المجتمع.