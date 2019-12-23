قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي ان بلاده تسعى لترويج التقارب الاقتصادي مع البلدان الأخرى ومنها ايران.

ووصف نعمت الله حكمت الله زاده، في كلمته خلال مراسم بدء أعمال معرض السلع الايرانية في دوشنبه يوم الأحد، وصف المعرض المذكور بالخطوة الطيبة وتكتسب الأهمية للغاية، عادّاً هذه المعارض بأنها تساهم في توطيد العلاقات بين البلدين ذات اللغة والثقافة المشتركة.

واعتبر حكمت الله زاده إقامة معرض السلع الايرانية في دوشنبه بمثابة استمرار منطقي لمساعي وجهود قادة البلدين في توطيد العلاقات. وأعرب عن ارتياحه لعرض منتجات الشركات الايرانية الكبرى في المعرض، ما يساهم في اجتذاب المنتجين والمصدرين المحليين ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصف الوزير الطاجيكي بلاده وإيران بالشريكين الموثوق بهما في مجال تنمية التعاون الاقتصادي وقطاعي الطاقة والاتصالات. وعدّ النجاحات التي حققتها إيران، البلد الشقيق والصديق، خلال الأعوام الأخيرة بمثابة مثال واضح على النمو الاقتصادي وتحسين المستوى الاجتماعي لشعبها.