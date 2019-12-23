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رقم الخبر: 271652 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
الجمارك الإيرانية تبحث تطوير التعاون مع إقليم كردستان العراق

الجمارك الإيرانية تبحث تطوير التعاون مع إقليم كردستان العراق

بحث رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ونظيره في إقليم كردستان العراق، سبل تطوير التعاون في المجال الجمركي وتسهيل التجارة بين الجانبين.

وشملت مباحثات مهدي ميرأشرفي لدى اجتماعه مع كاك سامال عبدالرحمن عزيز، على هامش ختام الدورة التدريبية لمنتسبي جمارك كردستان العراق في طهران أمس الاثنين، نقل الخبرات الجمركية في تبادل المعلومات وصور الأشعة السينية وتطبيق إتفاقية النقل البري الدولي "التير"، إضافة الى توحيد ساعات العمل والعطل وترانزيت السلع.

واقترح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية إضفاء الرسمية على منفذ "سيرانبند-بانه" الحدودي في إطار محاولات تطوير التجارة والسياحة البينية.

من جهته، أعرب رئيس مصلحة جمارك كرستان العراق عن تقديره لإقامة الدورة التدريبية التي شملت تدريب 27 موظفاً من الإقليم، مبرماً في ختام الفعاليات مذكرة تعاون تدريبي مع رئيس الجمارك الايرانية.

 
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