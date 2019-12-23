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رقم الخبر: 271651 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير العلوم الايراني: 46 بالمائة من طلبة الماجستير أناث

وزير العلوم الايراني: 46 بالمائة من طلبة الماجستير أناث

قال وزير العلوم والابحاث والتقنيات الايراني منصور غلامي إن الطالبات يشكلن 46 بالمئة من طلبة الماجستير في جامعات البلاد.
وقال غلامي، في كلمته خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي في ايران اليوم الاثنين، إن عدد الطلبة الجامعيين في البلاد يبلغ 3،5 مليون طالب وطالبة حيث تشكل الاناث نسبة 52 بالمئة.
واضاف: أن نسبة الطالبات في مرحلة الدكتوراه في جامعات البلاد يبلغ 44 بالمئة.
وتابع: إن عدد الطلبة الجامعيين بينهم الاناث شهد ارتفاعا تدريجيا بعد انتصار الثورة الاسلامية.
ولفت الى ان اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية بلغ 27909 استاذا كما ان عدد الاستاذات يبلغ حاليا 5847 وهو مايشير الى ان 31 بالمئة من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الايرانية هم من النسوة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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