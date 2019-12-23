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رقم الخبر: 271647 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 17:04 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: لا مفر لأميركا من رفع الضغوط عن ايران

الرئيس روحاني: لا مفر لأميركا من رفع الضغوط عن ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه لا مفر لاميركا من رفع الضغوط القصوى عن ايران عاجلا ام آجلا قبل او بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.
وخلال استقباله وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار في طهران اليوم الاثنين، وصف الرئيس روحاني العلاقات بين البلدين بانها ودية ودافئة وعريقة وقال، لاشك بان العلاقات والتعاون بين البلدين سيشهدان المزيد من التطور مستقبلا في ظل الارادة الراسخة للحكومتين والشعبين العظيمين الايراني والهندي.
واعتبر الرئيس الايراني انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران والهند بانه من شانه اضفاء المزيد من التحرك في مسار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين واضاف، ان اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين جاءت على الدوام بنتائج ايجابية في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بين طهران ونيودلهي.
واضاف، انه ينبغي علينا بذل الجهود كي تصبح العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في المستوى المناسب والمتوقع.
واشار الرئيس روحاني الى التعاون بين ايران والهند في منطقة جابهار جنوب شرق ايران وقال، ان اكمال سكك حديد جابهار الى زاهدان وربطه بسكك الحديد العامة في ايران يمكنه فضلا عن الارتقاء بمكانة ميناء جابهار ، ان يؤدي لايجاد تحول في التعاون التجاري للمنطقة ونقل السلع من مسار اقصر وارخص ولحسن الحظ ان جهدا مضاعفا يبذل اليوم لتحقيق هذا الامر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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