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رقم الخبر: 271646 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: سياحة  
مونسان: سيتم إزاحة الستار عن العلامة الوطنية للسياحة الايرانية

مونسان: سيتم إزاحة الستار عن العلامة الوطنية للسياحة الايرانية

قال وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة "علي أصغر مونسان" انه وتزامنا مع اعياد انتصار الثورة الاسلامية سيتم ازاحة الستار عن العلامة السياحية الوطنية الايرانية .
واضاف مونسان خلال مراسم افتتاح 19 مشروعا سياحيا في محافظة بوشهر(جنوب ايران) انه ومن اجل تنمية القطاع السياحي سيتم ازاحة الستار عن العلامة السياحية الوطنية مبينا ان ايران لها تعاون جيد مع منظمة السياحة العالمية وان خبرائها متواجدون حاليا في البلاد.
اضاف مونسان انه وفقا لتقرير منظمة السياحة الدولية فقد بلغت النشاطات السياحية في ايران 11.8% من اجمالي الناتج القومي للعام 2017.
واوضح، انه هناك حاجة الى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار وصولا الى المستوى المطلوب في مجال القطاع السياحي الايراني.
وفي سياق متصل، اعلن وزير السياحة الايراني تخصيص استثمارات بقيمة 200 الف ميار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران) من قبل الوزارة في مجال السياحة؛ وبما يشمل بناء 157 فندقا راقيا الى جانب مجمعات سياحية عالية الجودة في ارجاء البلاد.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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