قال النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري" انه برغم الحظر الامريكي فإن عدد السياح الاجانب الوافدين الى ايران شهد نموا بنسبة 30% خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2019) والحالي .

وافادت ارنا ان جهانغيري الذي يزور محافظة بوشهر (جنوب ) لافتتاح عدد من المشاريع التنموية اضاف اليوم الاثنين عند افتتاح متحف الموسيقى في مدينة تنغستان التابعة للمحافظة : ان الادارة الامريكية كانت تتصور أنها بتطبيق الحظر على ايران سينخفض عدد السياح الاجانب الوافدين اليها ولكن ذلك لم يحصل بل إن عدد السياح الاجانب الوافدين الى ايران شهد نموا بنسبة 30% خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2019) والحالي .

ونوه جهانغيري ان عدد السياح الاجانب بلغ خلال العام الماضي( انتهى 20 مارس 2019) سبعة ملايين سائح في حين كان خلال العام الذي سبقة اربعة ملايين .