قالت رئيسة المجلس الدولي للصناعات اليدوية بمنطقة اسيا واقيانيا "غادة الهيجاوي" سيتم تسجيل اربعة مدن ايرانية اخرى بنهاية 2019 في سجل الصناعات اليدوية العالمية فضلا عن عشرة مدن تم تسجيها سابقا .

واضافت الهیجاوی الیوم الاثنین خلال اجتماع اللجنة العالمية للصناعات اليدوية في همدان تم تسجيل 30 مدينة اسيوية في السجل العالمي للصناعات اليدوية منها 10 مدن ايرانية.

وأكدت رئيسة المجلس الدولي للصناعات اليدوية بمنطقة اسيا واقيانيا "غادة الهيجاوي" انه وحتى نهاية العام الحالي 2019 سيتم اضافة اربعة مدن ايرانية اخرى الى السجل العالمي للمدن الناشطة فی مجال الصناعات اليدوية.

وكان خمسون عملاً يدوياً ايرانياً حصل على «شارة العراقة في الصناعات اليدوية» وذلك في إطار تقييم المجلس العالمي للصناعات اليدوية لهذه المنتجات الفنية.

وقالت غدا الهيجاوي رئيسة منظمة آسيا واقيانوسيا التابعة للمجلس العالمي للصناعات اليدوية إنّ معظم الأعمال اليدوية التي حصلت على شارة العراقة في الصناعات اليدوية كانت من نصيب ايران.

وأعربت الهيجاوي عن سعادتها لزيارة ايران ومشاهدة صناعاتها اليدوية عن كثب، واصفة إيّاها بأنها صناعات فاخرة وقيمة تستحق التعريف بها وتوفير إمكانية عرضها.