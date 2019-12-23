احرز رجال المنتخب الايراني في اليوم الاول لبطولة العالم لمصارعة الآليش ( Alysh)في كازاخستان ميداليتين احداها فضية والاخرى برونزية .

ففي نهاية اليوم الاول لبطولة العالم لمصارعة الآليش في كازاخستان احرز المصارع الايراني ( محمدنبي زاده) فضية الوزن 70كغم بعد فوزه في مباراته الاولى على الاوکراني «یوري سیري» وفي الثانية على المنغولي «آلتاناران رینجنیدورج» وفی الثالثة على الاستوني «نیکیتا لوبویوهوف» ليتأهل الى المباراة النهائية التي خسرها امام الكازاخستاني «الدیار سکسینبایف» ليتقلد الميدالية الفضية .

كما فاز المصارع الايراني«روح الله نعمتیان» بالميدالية البرونزية بعد فوزه على الاستوني «دانیلا لوبویوهوف» بنتيجة 6-0وخسر في نصف النهائي امام الکازاخستاني «مارلن عبدالرسول‌اف».

هذا وتقلدت الايرانية فاطمة فتاحي الميدالية الفضية في وزن 60 كغم، وخطفت الايرانية الاخرى زهرا يزداني في وزن 55 كغم الميدالية البرونزية، فيما حلت سحر غني زاده في وزن 70 كغم بالمركز الرابع.