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رقم الخبر: 271641 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
رينجرز يسحق دكس في دوري هوكي الجليد

رينجرز يسحق دكس في دوري هوكي الجليد

فاز نيويورك رينجرز 5-1 على أنهايم دكس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية يوم الأحد.

وأحرز كريس كرايدر، هدفين وتألق الحارس هنريك لوندكفيست وأنقذ 19 من 20 محاولة ليحقق فوزه رقم 457 في مسيرته الحافلة.

وسجل كرايدر هدفين في أول شوطين ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف، وجاءت باقي الأهداف بواسطة فيليب تشيتيل وبريت هاودن وميكا زيبانياد.

وتمكن دكس من تسجيل هدف وحيد، عن طريق سام ستيل، بينما افتقد الفريق القائد رايان جتزلاف للمباراة الثانية على التوالي بسبب معاناته من نزلة برد.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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