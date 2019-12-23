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رقم الخبر: 271640 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
ليكرز يخسر للمرة الثالثة على التوالي في NBA

ليكرز يخسر للمرة الثالثة على التوالي في NBA

تلقى لوس أنجلوس ليكرز، الهزيمة الثالثة على التوالي، وخسر أمام ضيفه دنفر ناجتس 104 / 128 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل بول ميلساب 21 نقطة وأضاف جاري هاريس 19 نقطة ونيكولا جوكيتش 18 نقطة، ليحقق دنفر ناجتس الفوز السادس على التوالي، وقد رفع الفريق عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 20 مقابل 8 هزائم.

أما ليكرز، صاحب المركز الثاني في مجموعة الغرب، فقد تلقى الهزيمة السادسة له في الموسم مقابل 24 انتصارا.

وسجل كايل لاوري 32 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وحقق زميله كريس باوتشر أفضل رقم في مسيرته بتسجيل 21 نقطة، ليقودا تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 110 / 107 .

ورفع رابتورز عدد انتصاراته بذلك إلى 21 مقابل ثماني هزائم بينما كانت الخسارة هي العاشرة لدالاس مافريكس مقابل 19 انتصارا.

وفي مباريات أخرى، تغلب بوسطن سلتيكس على تشارلوت هورينتس 119 / 93 وميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 117 / 89 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس كليبرز، متصدر مجموعة الغرب، 118 / 112.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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