نجح المنتخب المصري للسكواش بالتتويج بلقب بطولة العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المواجهة النهائية والتي أقيمت في واشنطن.

وفاز في المباراة الأولى المصري كريم عبد الجواد على منافسه الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3-2 من الأشواط بواقع 9-11، 11-4، 8-11، 11-9، 12-10.

وفي اللقاء الثاني حسم المصري علي فرج لقب البطولة بعدما تغلب على منافسه الإنجليزي أدريان وولر بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 11-6، 11-6، 12-14، 11-4.

بهذا الفوز احتفظت مصر حاملة اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالى، كما عادل منتخب الفراعنة الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجا ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة تشارك المنتخبان الإنجليزي والمصري برصيد 5 ألقاب.