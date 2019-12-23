في الدوري الانجليزي .. تشيلسي يقهر توتنهام في معركة التلميذ والأستاذ تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45+4.