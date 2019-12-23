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رقم الخبر: 271635 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
تشيلسي يقهر توتنهام في معركة التلميذ والأستاذ
في الدوري الانجليزي ..

تشيلسي يقهر توتنهام في معركة التلميذ والأستاذ

تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45+4.

 وبهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.

واتفورد 2 – مانشستر يونايتد صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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