|رقم الخبر: 271635
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 14:25
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الانجليزي ..
تشيلسي يقهر توتنهام في معركة التلميذ والأستاذ
تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45+4.
وبهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.
واتفورد 2 – مانشستر يونايتد صفر
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