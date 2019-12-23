|رقم الخبر: 271634
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 14:25
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الالماني ..
بادربورن المتذيل ينتفض أمام آينتراخت فرانكفورت
فاز بادربورن على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وبهذا الفوز، رفع بادربورن رصيده من النقاط إلى 12 في ذيل الترتيب، فيما تجمد رصيد آينتراخت عند 18 نقطة في المركز الـ13.
دوسلدورف 2 – يونيون برلين 1
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