في الدوري الالماني .. بادربورن المتذيل ينتفض أمام آينتراخت فرانكفورت فاز بادربورن على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).