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رقم الخبر: 271634 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
بادربورن المتذيل ينتفض أمام آينتراخت فرانكفورت
في الدوري الالماني ..

بادربورن المتذيل ينتفض أمام آينتراخت فرانكفورت

فاز بادربورن على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وبهذا الفوز، رفع بادربورن رصيده من النقاط إلى 12 في ذيل الترتيب، فيما تجمد رصيد آينتراخت عند 18 نقطة في المركز الـ13.

دوسلدورف 2 – يونيون برلين 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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