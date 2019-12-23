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رقم الخبر: 271631 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل «الإشعاع» فعال في علاج السرطان؟

هل «الإشعاع» فعال في علاج السرطان؟

قال عضو جمعية الفيزياء الطبية في إيران إن الإشعاع يستخدم لعلاج السرطان في حوالي 50٪ من المصابين، قائلاً إن الإشعاع يعمل على تدمير أورام السرطان، وإذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، فيمكنه تدمير الخلايا السليمة أيضاً.

وقال ربيع مهدوي، عضو الجمعية الإيرانية للفيزياء الطبية على هامش المؤتمر السنوي لجمعية العلاج الإشعاعي للأورام: «يتطلب علاج السرطان مجموعة متنوعة من المنظومات العلمية، بدءً من العيادات إلى الأشعة والفيزياء ومن ثم العلاج الإشعاعي، الذي يسمح بالعلاج الكامل».

وأشار إلى أهمية الفيزياء في مجال علاج السرطان، موضحاً: «ان اسلوب استخدام الإشعاع في معالجة الاصابة بالسرطان هو أحد الأشياء المهمة التي يجب التعامل بدقة بشأنها».

واضاف المختص في فيزياء العلاج الإشعاعي: (يعد الإشعاع أحد أكثر العلاجات استخداما على نطاق واسع للتخلص من أورام السرطان ويشكل نحو 50 ٪ من أنواع السرطان بشكل كلي أو جزئي).

وتابع عضو هيئة التدريس في جامعة ايران للعلوم الطبية: إن هدفنا بشكل أساسي هو خفض مضاعفات استخدام الإشعاع لأن هذا الاسلوب بمثابة شفرة ثنائية الحد يمكن أن تتسبب في حدوث مضاعفات ووفاة المصاب إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح وإذا مااستخدم بشكل صحيح فسوف يقلل من تكلفة العلاج فضلا عن انه يشكل علاج أمثل لمرضى السرطان.

ولفت الى ان الإشعاع يعمل على تدمير خلايا أورام السرطان، وإذا لم يستخدم بشكل صحيح، فيمكنه تدمير الخلايا السليمة ايضا، ما يؤدي إلى مضاعفات عديدة للمريض.

وقال المختص العضو في الجمعية الايرانية للفيزياء الطبية: إنّه في إيران، كما هو الحال في بلدان العالم، فإن استخدام الإشعاع لعلاج السرطان مرتفع الكلفة، وثمة مشاكل تعود الى عدد المرضى ونقص المعدات والقوى العاملة.

ونوه إلى أهمية العلاج الإشعاعي في مجال علاج المصابين بالسرطان، موضحا: إن عدد أجهزة العلاج الإشعاعي في البلاد ضئيل، بينما هناك حاجة إلى أكثر من 300 جهاز خاص بالعلاج الإشعاعي.

واشار الى انه لتوفير علاج بمواصفات قياسية، ثمة حاجة لنحو ثلاث إلى أربع أجهزة للعلاج الإشعاعي لكل مليون نسمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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