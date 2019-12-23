تشهد منطقة الخليج الفارسي، صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ«كسوف حلقي» للشمس.

وأفادت صحيفة «الإمارات اليوم»،بأن المركز الدولي للفلك، قد أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج الفارسي ستشهد صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ«كسوف حلقي» للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل.

وأكد المركز أن هذا الكسوف الحلقي للشمس يعني أن ما يجري سيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، منوها إلى أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، على أن يكمل مساره في المحيط الهندي.

وأشار مدير المركز الدولي للفلك، المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن بعض من دول الخليج الفارسي ستشاهد هذا الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج الفارسي ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.

وشدد شوكت عودة على أنه بهذه المناسبة، سينظم المركز برعاية وكالة الإمارات للفضاء، رصداً جماهيريا عاماً لمتابعة الظاهرة من إحدى أنسب المناطق في الدولة التي ستشهد الكسوف الحلقي، وذلك في فندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة.