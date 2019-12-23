  • الإثنين ٢٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 23, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271630 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ظاهرة فلكية نادرة في دول الخليج الفارسي فقط

ظاهرة فلكية نادرة في دول الخليج الفارسي فقط

تشهد منطقة الخليج الفارسي، صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ«كسوف حلقي» للشمس.

وأفادت صحيفة «الإمارات اليوم»،بأن المركز الدولي للفلك، قد أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج الفارسي ستشهد صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ«كسوف حلقي» للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل.

وأكد المركز أن هذا الكسوف الحلقي للشمس يعني أن ما يجري سيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، منوها إلى أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، على أن يكمل مساره في المحيط الهندي.

وأشار مدير المركز الدولي للفلك، المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن بعض من دول الخليج الفارسي ستشاهد هذا الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج الفارسي ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.

وشدد شوكت عودة على أنه بهذه المناسبة، سينظم المركز برعاية وكالة الإمارات للفضاء، رصداً جماهيريا عاماً لمتابعة الظاهرة من إحدى أنسب المناطق في الدولة التي ستشهد الكسوف الحلقي، وذلك في فندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0590 sec