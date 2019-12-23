يحتوي اللوز علی فوائد صحية عديدة والتي أهمها تخفيض الكوليسترول والدهون والحماية من الإصابة بأمراض القلب،

ويحتوي على البروتين لذلك فهو مفيد للأطفال، ويساعد على توسع الأوعية الدموية وتقليل الإصابة بارتفاع الضغط، ويحتوي على فيتامينات «أ» و«د» و«E» الذي يحمي الجسم من الأمراض السرطانية.

ونصح خبراء الصحة والتغذية بأهمية تناول 4 حبات من اللوز علی الأقل يوميا واكتشف ماذا يحدث لجسمك بعدها ووفقا لموقع «hhdresearch».

جاءت أهم فوائد اللوز فيما يلي:

يخفي علامات الشيخوخة، تنظيم مستوى السكر في الدم، تقوية الشعر وعدم تقصفه، تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، يساعد علی الشعور بالإشباع، يقلل من زيادة الوزن، يقي من الإصابة بالسرطان.