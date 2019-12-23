تصدّر صاحب قناة (عالم رايان) على موقع (يوتيوب)، والبالغ من العمر 8 سنوات، قائمة الموقع لأكثر 10 قنوات تحقيقاً للربح عالمياً، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتمكّن رايان الذي يقدم عروضاً عن دمى ولعب الأطفال، من جني 26 مليون دولار خلال العام الجاري، مقابل 22 مليون دولار في عام 2018، وفق ما ذكرت مجلّة (فوربس) التي تستند إلى حساب الأرباح المقدرة في الفترة بين حزيران/ يونيو 2018 والشهر نفسه في 2019.

وجاءت حسابات (دود بيرفكت) و(ناستيا) في المركزين الثاني والثالث، وقدّرت أرباح كل واحد منهما بمبلغ 20 مليون دولار و 18 مليون دولار على التوالي، في حين بلغ مجمل مكاسب الحسابات الـ 10 الأكثر ربحاً لعام 2019 ما قيمته 162 مليون دولار.

بموازاة ذلك، كانت (يوتيوب) قد أصدرت مؤخّراً قراراً يلزم صانعي المحتوى على المنصة بتحديد ما إذا كان محتواهم موجه للأطفال دون 13 عاماً، لاتخاذ التدابير اللازمة التي تحمي الأطفال وخصوصيتهم على الموقع.

لكن هذه الإجراءات أحدثت غضباً كبيراً لدى صانعي هذا المحتوى، لأنها تسهم إلى حدٍّ كبير في إلغاء عوائدهم المالية التي يمكن تحصيلها من خلال الإعلانات، إضافةً إلى إلغاء العديد من المزايا الأخرى التي تتمتع بها القنوات التي تقدم محتوى موجه للكبار. وبالتّالي، يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على (رايان) الذي يملك 23 مليون مشترك على قناته في (يوتيوب)، والقنوات المماثلة التي يقودها أطفال، أو تقدم محتوي موجه لهذه الفئة.