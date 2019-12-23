قام العلماء الصينيون بفك تشفير جينوم أسماك الزعانف التي تعيش في أعمق جزء من المحيط العالمي، خندق ماريانا، من أجل تحمل الضغط أعلى بمئات المرات والغياب التام للضوء، خضع جسدها لعدة تغييرات خطيرة على مستوى الجينات في وقت قصير إلى حد ما. أظهرت الدراسات أن العديد من المخلوقات تعيش وتتكائر في هذه الهاوية.

تمت دراسة خنادق المياه العميقة (وتم اكتشاف الكثير منها) في أوائل الخمسينات من قبل السفينة السوفيتية (فيتياز) و(غالاتيي) الدنماركية، أعمق مكان على هذا الكوكب هو الهاوية تشالنجر في خندق ماريانا، حتى الآن، المعلومات التي وردت من هناك تنتمي إلى بعثات منذ أكثر من نصف قرن.

في عام 1960، نزلت غواصة الأعماق (ترييست) السويسرية لأول مرة إلى قاع الهاوية تشالنجر. ووصف الحدث قائد الغواصة وعالم المحيطات، جان بيكار كالآتي: (تحتنا كان شيء مشابه لسمكة مسطحة تشبه سمكة الروساف الأوروبي، كأن عينان دائريتان تحركت على طول القاع وكانت تحيط بها مادة مخاطية وماء واختفت في الليل).

شكك العلماء على الفور في هذا، خاصة أنه لم تكن هناك كاميرات على متن الغواصة. ومع ذلك، فقد أعجبت الصحفيون صورة (سمكة تريست المسطحة) إلى حد كبير، وعلى مدى عقود عديدة كانوا يتحدثون عنها للعامة. حتى تم تضليل بعض الأساتذة.