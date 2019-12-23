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رقم الخبر: 271619 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: منوعات  
نمر ينقض على وافد سوداني في السعودية

نمر ينقض على وافد سوداني في السعودية

أحدث مقطع فيديو لإنقضاض نمر على وافد سوداني، ضجة في السعودية، فيما كشفت السلطات عن مفاجأة.

وتداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نمر ينقض على وافد سوداني في حديقة حيوان الملز، بالعاصمة الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو الوافد السوداني وهو يبدي مقاومة ضعيفة أمام النمر الذي انقض عليه، قبل أن يظهر رجلي أمن وأطلقا رصاصة تخديرية على النمر.

​ونقل موقع (إرم نيوز) عن مصادر سعودية قولها إن المفاجأة في أن الوافد السوداني لم يقتل بسبب هذا الهجوم العنيف من النمر عليه.

وقالت المصادر السعودية إن (الوافد السوداني، عمد إلى تجاوز حاجزين يفصلان الجمهور عن حظيرة النمر المفترس، رغم الإرشادات التحذيرية بذلك الأمر).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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