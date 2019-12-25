انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعقارب تظهر داخل المراحيض المنزلية في المكسيك، مما أثار الخوف من قبل المغردين مطالبين بإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة.

ويظهر في أحد المقاطع عقرب ذو ذيل طويل في المرحاض بينما كان شاب في مدينة بلايا ديل كارمن في المكسيك، جالسا على المرحاض لفترة من الوقت ويستخدم الهاتف بشكل طبيعي، ونجى عند النهوض بسرعة من اللدغة المحتملة، حيث كان العقرب يزحف في وعاء المرحاض، بحسب ما نشرت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية.

ونشر موقع وزارة الصحة المكسيكية عبر موقعه الرسمي الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها في حال التعرض للدغة العقرب، كغسل اللدغة بالماء والصابون، ووضع كمادات ماء بارد على منطقة الإصابة كل 10 دقائق، كما أن المضادات الحيوية ليست مفيدة ما لم تصبح منطقة اللدغة مصابة بشكل ثانوي، كما يجب تجنب إعطاء الأسبرين والإيبوبروفين لأنها تسبب المشاكل.