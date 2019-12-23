فوجئ عدد كبير من سكان المناطق الساحلية في البحر المتوسط بالأصوات المخيفة غير معلومة المصدر، التي أرجعها البعض إلى أنها أصوات (الحوت الأزرق).

ولكن لم يعلم أحد السبب وراء ظهور تلك الأصوات المفزعة، وهو ما جعل موقع (سبق) السعودي يطرح احتمالاات وراء تلك الأصوات.

وطرح (سبق) 6 احتمالات وراء إصدار الحيتان الزرقاء، تلك الأصوات غير المعروفة.

​وأشارت إلى أن تلك الاحتمالات الستة، تأتي على النحو التالي:

- المحافظة على المسافة بين الأفراد.

- التمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد.

- نقل المعلومات السياقية مثل التغذية أو التنبيه أو التودد.

- المحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور.

- تحديد مواقع المعالم الطبوغرافية.

- تحديد مواقع الفرائس.

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمع فيها أصوات غريبة، ادعى ملتقطوا المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود ل (الحوت الأزرق).

​وقال بعضهم إن: (هذه الظاهرة تعتبر شذوذ لحركة الحيتان وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية وينذر بحدوث كارثة لأن الحيتان لاتعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا... وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة والأيام القادمة ستثبت أن زلزال عظيم سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية).