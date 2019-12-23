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رقم الخبر: 271616 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: منوعات  
ببغاء مدهش يبكي كالأطفال ويحرج صاحبه يومياً

ببغاء مدهش يبكي كالأطفال ويحرج صاحبه يومياً

يحرج ببغاء أمريكي صاحبه كل يوم في المرافق العامة، عندما يجهش بالبكاء وكأنه طفل صغير يبكي من داخل القفص الخشبي للببغاء فيظن الناس أن هذا الرجل يحبس طفله في القفص.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو للببغاء (نيكو) وهو يصدر أصواتا تحاكي تماما أصوات الأطفال وهم يجهشون بالبكاء، مما دفع صاحبه مارك روزنتال من توضيح الأمر عبر فيديو للببغاء وهو يبكي، بحسب ما ذكرت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية.

وقال مارك روزنتال (يظن الناس أنه عندي طفل يبكي هنا، الببغاوات تشبه الطفل تماما لأنها تقوم بنوبة غضب بشكل دائم، والمشكلة تكمن عندما تقلد أصوات الأطفال خلال نوباتها).

تُظهر اللقطات الطائر (نيكو) يبكي داخل القفص الخشبي في ميشيجان في الولايات المتحدة، وكأنه يتقصد إحراج صاحبه بين المارة، مما أثار ردود أفعال ساخرة بين المغردين

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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