اكتشف العلماء معدنا لم يسبق له مثيل على الأرض، داخل نيزك عُثر عليه قبل نحو 70 عاماً.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرت لأول مرة في موقع The Age الأسترالي، فإن المعادن التي اكتشفها العلماء لا تحدث بشكل طبيعي في أي مكان على كوكبنا، حيث يمكن رؤيتها فقط في نسخ من صنع الإنسان.

واكتشف (نيزك ويدربيرن) لأول مرة في عام 1951، بالقرب من مدينة ويدربيرن في فيكتوريا بأستراليا، وهو الآن جزء من مجموعة معروضة في متحف فيكتوريا (Museums Victoria).

فضائية عندما عُثر عليها لأول مرة حجم حبة الليمون، وتزن نحو 210 غرامات، وفقاً لبيانات المتحف.

ومنذ العثور عليها، عمل الباحثون من جميع أنحاء العالم على دراسة الصخرة الفضائية، لفهم مكوناتها والمكان الذي أتت منه إلى كوكبنا.

وفي العام الماضي، قام باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأحدث هذه الدراسات، مستخدمين electron-beam microscope (أدق مجهر اخترع حتى اليوم) و electron probe (أداة تحليلية تستخدم لتحديد التركيب الكيميائي للكميات الصغيرة من المواد الصلبة بطريقة غير مدمرة).