وكان الفنان الأمريكي (بول أندرو ريختر) الكاتب والكوميدي ومقدم البرامج، قد نشر الصورة على حسابه الشخصي على الانستغرام.

وعلق المغردون مطولا على الصورة، التي رأى فيها البعض وكأن الكلب وحش ذو عينين واسعتين، بينما رأى البعض الآخر أن الصورة كوميدية مضحكة.

وعلق بول أندرو ريختر: ( إنه أمر فظيع ومضحك في نفس الوقت).

​وبدأ الكثيرون بالتساؤل عما إذا كان الكلب على ما يرام أساسا، ولكن صاحبه أكد أنه على ما يرام، ونشر صورة جديدة تظهر الكلب متمددا في الشمس.