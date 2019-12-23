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رقم الخبر: 271613 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: منوعات  
أشعة (إكس) لكلب تجعله نجما على الإنستغرام

أشعة (إكس) لكلب تجعله نجما على الإنستغرام

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أشعة (X) لكلب صغير، جعلته نجما لهذه المواقع .

وكان الفنان الأمريكي (بول أندرو ريختر) الكاتب والكوميدي ومقدم البرامج، قد نشر الصورة على حسابه الشخصي على الانستغرام.

وعلق المغردون مطولا على الصورة، التي رأى فيها البعض وكأن الكلب وحش ذو عينين واسعتين، بينما رأى البعض الآخر أن الصورة كوميدية مضحكة.

وعلق بول أندرو ريختر: ( إنه أمر فظيع ومضحك في نفس الوقت).

​وبدأ الكثيرون بالتساؤل عما إذا كان الكلب على ما يرام أساسا، ولكن صاحبه أكد أنه على ما يرام، ونشر صورة جديدة تظهر الكلب متمددا في الشمس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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