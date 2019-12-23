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رقم الخبر: 271606 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: ثقافة وفن  
افتتاح صالة الكندي في اللاذقية بمشاركة الملحق الثقافي الإيراني

افتتاح صالة الكندي في اللاذقية بمشاركة الملحق الثقافي الإيراني

تلبيةً لدعوة مديرية الثقافة في اللاذقية قام الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية الأستاذ حسين حسيني بحضور افتتاح مهرجان اللاذقية الثقافي الثاني الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة في قصر الثقافة في اللاذقية.

وقد حضر الافتتاح السيد اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية ، والمهندسة سناء الشوا معاون وزير الثقافة وحشد كبير من الباحثين والأدباء والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وبعد جولة السادة المسؤولين في أنحاء المعرض تعرفوا من خلالها على المعروضات توجهوا نحو القاعة الرئيسية لبدء الاحتفال الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وتلاها نشيد الجمهورية العربية السورية.

في كلمتها أكدت المهندسة سناء الشوا معاون وزير الثقافة على أن سوريا تنتصر بفضل جيشها وقائدها وأبناء شعبها، وأشارت إلى أن المهرجان يعرض أعمال أهم الفنانين والأدباء والمفكرين في محافظة اللاذقية ويعمل على تكريمهم، لأن الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية، وأن هذه الفعاليات الثقافية تأتي في سياق ثقافة المقاومة التي يتبناها أبناء هذا الوطن لمواجهة الفكر الظلامي، وهذا يدل على حيوية وصلابة وصمود الشعب السوري.

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في دمشق
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