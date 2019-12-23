وقال أبو ذر إبراهيمي تركمان في الاجتماع الحادي عشر لوزراء ثقافة الدول الاسلامیة الاعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو (ISESCO) بتونس: إن الجمهورية الاسلامیة الإيرانیة ونظرا للتحديات التي یواجه التضامن والانسجام والوحدة الإسلامية، تقترح تفعیل مشروع الحوار الثقافي لدول العالم الإسلامي.

وذکر تقریر العلاقات العامة في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة ان ترکمان قال: اننا الیوم نجتمع هنا ونفخر بهويتنا الإسلامية، لكن الغفلة المنتشرة داخل المجتمعات الاسلامیة اصبحت مانعا من الافتخار بهویتنا الاسلامیة حیث ان الغفلة والإهمال يؤدي إلى الجهل الحديث. ان مشكلة العالم اليوم ليست مجرد مشکلة الجهل البسیط ولكن الجهل في اصل الوعي وهو ما اسمیه الجهل الحديث. وهذا يعني نوعا من الجهل في عصر المعلومات.

واعتبر ان منشأ ظهور هذا الجهل الحديث هو عدم الإیمان قائلا: عدم الإیمان بتعاليم العقل والحكمة. وبعبارة أخرى ، هو الصراع بين ماکان عندنا وما نملکه الآن ما ینتظره الدین منا ،ان نکون على اطلاع ، وأن نكون واعین وعادلین ومتقین وورعین وأن نحب البشریة وأن نكون صالحین وما إلى ذلك.