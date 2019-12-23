|رقم الخبر: 271600
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 12:09
|الاقسام: ثقافة وفن
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الأعمال الإيرانية تفوز بمهرجان فيلم الأطفال والناشئين في الهند
خطفت الأعمال الإيرانية عدة جوائز في الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال والناشئين (SIFFCY) بمدينة نيودلهي. وشاركت عدة أفلام سينمائية طويلة وأربعة أفلام قصيرة ممثلة عن إيران في هذا المهرجان وفي هذا السياق، واستطاع فيلم اینجا روستاي من (هنا قريتي) للمخرج عباس آرام أن يحصد عدة جوائز في هذا المهرجان
وخطف فيلم اینجا روستای من جائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو في قسم السباق الدولي إلی جانب جائزة أفضل فيلم من منظور المنتقدين في الهند (FCCI) وجائزة لجنة التحکيم في قسم CIFEJ.
وأقيم مهرجان أفلام الأطفال والناشئين في نسخته الخامسة (SIFFCY) في فترة امتدت من 9 إلی 13 ديسمبر في الهند.
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