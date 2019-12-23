الأعمال الإيرانية تفوز بمهرجان فيلم الأطفال والناشئين في الهند خطفت الأعمال الإيرانية عدة جوائز في الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال والناشئين (SIFFCY) بمدينة نيودلهي. وشاركت عدة أفلام سينمائية طويلة وأربعة أفلام قصيرة ممثلة‌ عن إيران في هذا المهرجان وفي هذا السياق، واستطاع فيلم اینجا روستاي من (هنا قريتي) للمخرج عباس آرام أن يحصد عدة جوائز في هذا المهرجان