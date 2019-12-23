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رقم الخبر: 271599 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: دوليات  
مقتل جندي بهجوم على منشأة عسكرية جنوبي فنزويلا

مقتل جندي بهجوم على منشأة عسكرية جنوبي فنزويلا

قالت السلطات في فنزويلا إن مهاجمين أغاروا على منشأة عسكرية بجنوب البلاد، الأحد، وسرقوا أسلحة وقتلوا أحد الجنود.
وذكر وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو، أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من استعادة كل الأسلحة المسروقة واحتجزت بعض المشتبه بهم.
وألقى الوزير باللوم في الهجوم على "قطاعات متطرفة من المعارضة"، لكنه لم يحدد أفرادا بالاسم.
وتشهد فنزويلا الذي انهار اقتصادها في ظل حكم الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، أزمة سياسة عميقة.
وفي يناير الماضي، استخدم خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، مادة بالدستور لينصب نفسه رئيسا للبلاد وشجع الجيش على الوقوف بجانبه.
ولم يصدر بعد تعقيب من المتحدث باسم غوايدو، ويقول مادورو إن غوايدو دمية أميركية يسعى للإطاحة به في انقلاب.
وقال وزير الإعلام، خورخي رودريغيز، إن السلطات ألقت القبض على 6 أشخاص فيما يتصل بالهجوم، الذي وقع بولاية بوليفار في الجنوب قرب الحدود مع البرازيل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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