وفي القسم التنافسي من السينما الآسيوية يعرض المهرجان السينمائي، فيلم "الذهب" (طلا) من إخراج برويز شهبازي و"قصر شيرين" لرضا مير كريمي، و"أمير" من إخراج نيما اقليما، الى جانب فيلم "البحث عن فريدة" (در جستجوي فريده) من اخراج "كوروش عطائي" و"آزاده موسوي" و"القَسَم" للمخرج محسن تنابنده.

كما سيشارك في هذا القسم من المهرجان، فيلم "حواء، مريم، عائشة"، وهو انتاج مشترك بين إيران وأفغانستان للمخرجة الإيرانية صحراء كريمي.

وفي قسم سينما العالم، سيعرض مهرجان "دكا" الدولي السينمائي ستة أفلام إيرانية بما فيها "السابعة والنصف" (هفت ونيم) لنويد محمودي وهو انتاج مشترك من إيران وأفغانستان، و"نقار الخشب" (داركوب) من اخراج بهروز شعیبي، و"حياة من جديد" (دوباره زندكي) لرضا فهيمي، و"غلامرضا تختي" من اخراج بهرام توکلي، و"رجل عديم الظل" (مردی بدون سایه) لعلیرضا رئیسیان، و"عرس ابن زينة" (عروسی بسر زینت) لفرهاد ورهام.