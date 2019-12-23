للمسيحية في إيران تاريخ طويل يعود إلى السنوات الأولى من تاريخ المسيحية. ويعتبر توما أول من بشر بالمسيحية في بلاد ما بين النهرين وفارس بحسب التقليد المسيحي، وقد مرت المسيحية بظروف مختلفة خلال تاريخ وجودها في ايران.

وقد كان للطوائف المسيحية في إيران قوانينهم الخاصة من جهة الإرث والأحوال الشخصية وأتاحت لهم الجمهورية الاسلامية الفرصة بالإحتفال بالمناسبات الرسمية المسيحية خاصةً أن الدستور يشير إلى هذه الحقوق، كما أن لهم ممثلون في مجلس الشورى الإسلامي.

وعلى هذا الاساس نجد أن المسيحيين لهم الحرية بممارسة طقوسهم الدينية بشكل رسمي في إيران التي يوجد فيها أكثر من 50 مدرسة خاصة مسيحية، وأكثر من 50 مركزاً ثقافياً مسيحياً في طهران ويحق لهم طباعة الكتاب المقدس والإنجيل باللغة الفارسية وغيرها.

بالاضافة الى كل هذا، هناك كنائس عدة في انحاء ايران، نذكر منها على سبيل المثال: كنيسة مار سركيس (بالفارسية: کلیسای مارسرگیز) هي كنيسة آشوريّة تاريخية تعود إلى عصر الساسانيين، وتقع في مقاطعة أرومية. وتعتبر كنيسة مار سركيس أقدم كنائس الآشوريين التي ظهرت في القرن الأول ميلادي وتتربع على قمة جبل يطل على مدينة أرومية ويقصدها الآشوريون والسياح من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تسجيل الكنيسة كواحد من المعالم الوطنية لإيران في 5 نوفمبر من عام 2006.

وهناك أيضاً كنيسة مريم العذراء (بالفارسيّة: کلیسای مریم مقدس) هي كنيسة أرمنيَّة أرثوذكسيَّة تقع في مدينة تبريز إحدى أهم وأبرز المدن في إيران وعاصمة مُحافظة أذربيجان الشرقيَّة. الكنيسة هي أكبر وأقدم كنيسة مسيحية في تبريز ومركز للإحتفالات الوطنية والدينية الأرمنية في المدينة. وتقع في حي الديك باشي.

أغلب أتباع المسيحيَّة في المدينة أرمن وآشوريين ويتبعون الكنيسة الأرمنيَّة الأرثوذكسيَّة وكنيسة المشرق الآشوريَّة. يُشكّلُ الأرمن والآشوريين أقليَّة قليلة العدد في تبريز على الرغم من أنّهم من أقدم الجماعات والطوائف التي قطنت المنطقة، ومع أنَّ أعدادهم شهدت زيادةً ملحوظة عِقب المذابح التي طالتهم أواخر العهد العثماني وأرغمت قسم كبير منهم على النزوح إلى أذربيجان.

بنيت الكنيسة في القرن الثاني عشر وذكرت في سجلات سفر ماركو بولو، المسافر الشهير من مدينة البندقية الشهير الذي عاش في القرن الرابع عشر، وأشار إلى هذه الكنيسة في طريقه إلى الصين.

أيضا ً هناك كنيسة غريغوري إسطفان (بالفارسية: کلیسای گریگوری استفان) هي كنيسة أرمنية رسوليّة تاريخية تعود إلى سنة 1676م، وتقع في مدينة همدان. وكنيسة سمعان القانوني (بالفارسية: کلیسای شمعون غیور) هي كنيسة أرمنية رسوليّة تاريخية تعود إلى عصر الدولة البهلوية، وتقع في شيراز.

وتوجد أيضا كنيسة أم الرب المقدسة بالفارسية: کلیسای مریم‌مقدس دره‌شام) هي كنيسة أرمنية تقع في محافظة أذربيجان الغربية إيران في وادي اراس بمحاذاة نهر اراس. والكنيسة مدرجة مع دير القديس تداوس ودير القديس إستبانوس، كنيسة زور زور وكنيسة شروبين على لائحة التراث العالمي منذ عام 2008. وأخيراً نذكر على سبيل المثال، كنيسة كانتور (بالفارسية: کلیسای کانتور) هي كنيسة تاريخية تعود إلى عصر القاجاريين، وتقع في قزوين.