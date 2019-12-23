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رقم الخبر: 271596 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: محليات  
لا صحة لنبأ إستشهاد قائد القوة الجوفضائية الايرانية

لا صحة لنبأ إستشهاد قائد القوة الجوفضائية الايرانية

أفادت وكالة أنباء "فارس" بأنه لا صحة لنبأ استشهاد قائد القوة الجوفضائية الايرانية العميد أميرعلي حاجي زادة في سوريا.

يذكر ان شائعات اوردتها بعض وسائل الاعلام العربية ومن ثم اعيد نشرها في الاجواء الافتراضية ووسائل اعلام في الخارج مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية زعمت استشهاد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة خلال الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على بعض المناطق في سوريا مساء الاحد، الا ان متابعات وكالة "فارس" اكدت كذب هذا النبأ وان العميد حاجي زادة هو في اتم الصحة والسلامة.
وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء الاحد في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ اسرائيلية.
وافادت "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.

 
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