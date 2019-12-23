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رقم الخبر: 271593 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: رياضة  
نابولي ينتزع فوزا قاتلا من ساسولو بالنيران الصديقة

نابولي ينتزع فوزا قاتلا من ساسولو بالنيران الصديقة

تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزٍ قاتل على مضيفه ساسولو بهدفين لواحد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما الأحد في إطار الأسبوع 17 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب (مابي)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الإيفواري حامد جونيور تراوري في الدقيقة (29)، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق البرازيلي آلان ماركيز لوريرو (57).

وفي الدقيقة (90+4) أحرز لاعب وسط ساسولو، بيدرو أوبيانج، هدفا عكسيا في مرماه أهدى به نقاط المباراة الثلاث لنابولي.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة في المركز 13.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

اتلانتا 5 – ميلان صفر

ليتشي 2 – بولونيا 3

بارما 1 – بريشيا 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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