ريال مدريد يعجز أمام بيلباو ويهدي برشلونة لقب الشتاء سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.