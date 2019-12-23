|رقم الخبر: 271592
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 11:33
|الاقسام: رياضة
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ريال مدريد يعجز أمام بيلباو ويهدي برشلونة لقب الشتاء
سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.
وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين خلف المُتصدر برشلونة، الذي بات بطلا للشتاء، وارتقى أتلتيك بيلباو إلى 28 نقطة في المركز السابع.
وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:
ليجانيس 2 – اسبانيول صفر
اوساسونا 3 – ريال سوسييداد 4
ريال بيتيس 1 – اتلتيكو مدريد 2
ليفانتي 3 – سيلتافيجو 1
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