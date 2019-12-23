أحرز الرباع الايراني كيانوش رستمي، ميدالية ذهبية وآخريين فضيتين وذلك ضمن منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس قطر الدولية لرفع الاثقال المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ونال الرباع رستمي بمنافسات 96 كغم، الميدالية الذهبية بحركة الخطف بتسجيله 178كغم، فيما نال فضيتين بتحقيق 225 كغم بالنتر و403 كغم بالمجموع، ليحل في المركز الثاني بعد القطري فارس حسونة الذي توج بذهبيتين وبمجموع 404 كغم ( 176 كغم خطف +228 نتر).

اما المركز الثالث فمن نصيب الرباع الايراني الآخر "علي ميري" الذي حقق برونزيتين، ومجموع 371 كغم ( 162 كغم خطف + 209 كغم نتر).

كما تقلد الرباع الايراني "علي ميري" الميدالية البرونزية في وزن 96 كغم في بطولة كأس قطر الدولية السادسة لرفع الأثقال؛ المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن ميري من تسجيل 162 كغم في رفعة الخطف و 209 كغم في رفعة النتر ليصبح المجموع 371 كغم.

وافتتحت مساء السبت 21 ديسمبر منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي ينظمها الاتحاد القطري لرفع الأثقال على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة قرابة 150 رباعا ورباعة يمثلون 44 دولة.