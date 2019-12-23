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رقم الخبر: 271588 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 11:00 الاقسام: محليات  
(شينهوا): استراتيجية الضغوط الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران غير واقعية

(شينهوا): استراتيجية الضغوط الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران غير واقعية

ذكر تحليل خبري نشرته وكالة انباء الصين الرسمية " شينهوا " حول الاوضاع في الخليج الفارسي والشرق الاوسط ان استراتيجية الضغوط الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران التي طبقتها خلال العام 2019 هي غير واقعية.
واضافت شينهوا اليوم الاثنين في تحليلها الخبري ان الولايات المتحدة وخلال العام 2019 وبعد خروجها من الاتفاق النووي مارست اقصى الضغوط وكذلك الحظر الاقتصادي ضد ايران على أمل ان تتغير الظروف لصالح واشنطن مبينة ان هذه الاستراتيجية التي مارستها امريكا في الخليج الفارسي والشرق الاوسط كانت نتيجتها زيادة التوترات مؤكدة انها غيرواقعية .
واضاف التحليل ان جميع ما مارستة امريكا من حظر وضغوط اقتصادية ضد ايران لم يؤثر عليها بل ادى لزيادة التوترات وانعدام الامن في منطقة الخليج الفنارسي والشرق الاوسط.
وجاء ايضا ان امريكا تمسك حبل الحظر بكل قوة على أمل ان تجبر هذه الضغوط القصوى ايران للجلوس على طاولة المفاوضات وقبول الشروط الامريكية , ولكنه توهم خاوي ومساع لن تجدي نفعا .
واضافت الوكالة ان المواجهة الامريكية المقصودة مع ايران في المنطقة ادت الى تهديد امن الطاقة العالمي وكذلك تهديدا الاستقرار والثبات في الشرق الاوسط.
وفي نهاية التحليل اضافت شينهوا انه ولطالما ان امريكا لم تكف عن تدخلاتها في المنطقة فإن الشرق الاوسط لن يرى السلام والاستقرار والثبات .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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