|رقم الخبر: 271587
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 11:00
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:
ايران
📌 ظريف: أجريت محادثات مجدية مع وزير الخارجية الهندي
📌 بعد لقائه روحاني.. رئيس الوزراء الياباني يجري مباحثات مع ترامب
جمهوري اسلامي
📌 صحيفة صهيونية تتقدم باقتراح لتطبيع علاقات السعودية والإمارات مع (اسرائيل)
📌 إستياء آية الله السيستاني من عدم المصادقة على قانون الانتخابات العراقي
📌 عبدالله يحتج على إعلان فوز أشرف غني في إنتخابات الرئاسة الأفغانية
📌 المحتجون العراقيون في (ذي قار) يهدمون منزل مسؤول أمني
دنياي اقتصاد
📌 مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية: كان يتعين علينا الحفاظ على الاتفاق النووي
كيهان
📌 مع بدء تحقيقات محكمة لاهاي.. احتمال القبض على مسؤولي الكيان الصهيوني في 100 بلد
📌 المتفرجون لمسابقة الكرة الطائرة في اليونان يحرقون العلم الاسرائيلي وهم يحملون علمي فلسطين وحزب الله
📌 منظمة الأمم المتحدة: ليبيا أصبحت أكثر إضطراباً.. وأرواح الناس في خطر
آرمان ملي
📌 محمد هاشمي رفسنجاني: إستياء المواطنين له طابع اقتصادي.. ومخطط إستقالة روحاني جذوره في أميركا
شرق
📌 عراقجي: هناك عقبات على طريق قيام علاقات أفضل بين ايران واليابان
📌 رئيس السلطة القضائية: مَن ينتهك القانون عليه أن يدفع الثمن
آفتاب يزد
📌 السفير الايراني في باريس: ايران سعت إلى الثقة بماكرون
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر