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رقم الخبر: 271587 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 11:00 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:

ايران

📌  ظريف: أجريت محادثات مجدية مع وزير الخارجية الهندي

📌 بعد لقائه روحاني.. رئيس الوزراء الياباني يجري مباحثات مع ترامب

جمهوري اسلامي

📌 صحيفة صهيونية تتقدم باقتراح لتطبيع علاقات السعودية والإمارات مع (اسرائيل)

📌 إستياء آية الله السيستاني من عدم المصادقة على قانون الانتخابات العراقي

📌 عبدالله يحتج على إعلان فوز أشرف غني في إنتخابات الرئاسة الأفغانية

📌 المحتجون العراقيون في (ذي قار) يهدمون منزل مسؤول أمني

دنياي اقتصاد

📌 مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية: كان يتعين علينا الحفاظ على الاتفاق النووي

كيهان

📌 مع بدء تحقيقات محكمة لاهاي.. احتمال القبض على مسؤولي الكيان الصهيوني في 100 بلد

📌 المتفرجون لمسابقة الكرة الطائرة في اليونان يحرقون العلم الاسرائيلي وهم يحملون علمي فلسطين وحزب الله

📌 منظمة الأمم المتحدة: ليبيا أصبحت أكثر إضطراباً.. وأرواح الناس في خطر

آرمان ملي

📌 محمد هاشمي رفسنجاني: إستياء المواطنين له طابع اقتصادي.. ومخطط إستقالة روحاني جذوره في أميركا

شرق

📌 عراقجي: هناك عقبات على طريق قيام علاقات أفضل بين ايران واليابان

📌 رئيس السلطة القضائية: مَن ينتهك القانون عليه أن يدفع الثمن

آفتاب يزد

📌 السفير الايراني في باريس: ايران سعت إلى الثقة بماكرون

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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