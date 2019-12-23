  • الإثنين ٢٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 23, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271583 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 10:15 الاقسام: محليات  
شمخاني: سنتخذ الخطوة الخامسة إذا ما لم ينفذ الأوروبيون إلتزاماتهم

شمخاني: سنتخذ الخطوة الخامسة إذا ما لم ينفذ الأوروبيون إلتزاماتهم

قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" : ان طهران وفي سياق الحفاظ على التوازن بين التعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي بدأت في تقليص تعهداتها النووية من خلال خطوات عديدة؛ مضيفا : نحن سنتخذ الخطوة الخامسة في حال عدم تنفيذ التعهدات من جانب الاوروبيين.

واضاف شمخاني في تصريح له يوم الاحد: ان دول بريطانيا والمانيا وفرنسا تعهدت عقب انسحاب امريكا اللاقانوني من الاتفاق النووي (في 8 ايار/مايو 2018) بأن تحافظ على هذا الاتفاق من خلال ضمان المصالح الاقتصادية الايرانية.
وتابع : لكن الدول (الثلاث)، ورغم صمودها السياسي امام هذا القرار الامريكي، لم تحقق اي نجاح في مجال تنفيذ الوعود التي قطعتها من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي.    
واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، انه في حال عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنفذ الخطوة الخامسة لتقليص التزامتها التي ينص عليها الاتفاق.
وشدد على ان الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" هو الذي شرع في تقليص التعهدات قبال الاتفاق النووي عبر انسحابه من هذا الاتفاق، وثم جاءت اوروبا التي تجاهلت هذه التعهدات لتكمل بالفعل تلك القرارات الامريكية.
واوضح الادميرال شمخاني، قائلا : ان امريكا في مرحلة ما قبل المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية (على عهد باراك اوباما) وعدت ان تعترف بحق ايران في التخصيب السلمي (لليورانيوم)، وعقب هذا التعهد وافقت ايران على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
واردف : ان تعهدات الحكومة الامريكية وردت في الاتفاق النووي ومن ثم تمّت المصادقة عليها بحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
وفي معرض الاشارة الى اداء الاوروبيين من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي، قال : ان الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي وفي ضوء عدم التزامها بما تعهدت به مقارنة بالتعهدات التي نفذتها ايران من جانب، وادائها الاقتصادي غير المناسب من جانب آخر، بدات في الواقع تقليص التعهدات التي ينص عليها الاتفاق.
كما علّق امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على موقف وزير الخارجية البريطاني حول مواجهة خطوات ايران التقليصية، مصرحا : اذا ما واصلت اوروبا عدم التزامها بالتعهدات، فإن ايران ستتذ الخطوة الخامسة لخفض التزاماتها المدرجة ضمن الاتفاق النووي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/8296 sec