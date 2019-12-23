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رقم الخبر: 271582 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 10:13 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتصدر نمو الإنتاج في إحصائيات الرابطة العالمية للصلب

إيران تتصدر نمو الإنتاج في إحصائيات الرابطة العالمية للصلب

أعلنت الرابطة العالمية للصلب في آخر إحصائياتها المنتهية في 30 نوفمبر الماضي( 11 شهرا لعام 2019) ، عن نمو إنتاج الصلب الإيراني بنسبة 5.3 في المائة مقارنة لنفس الفترة من عام 2018 ، في حين سجل متوسط معدل النمو في العالم 2.7 في المائة.
ونقلت العلاقات العامة لمنظمة تطوير المعادن والصناعات المنجمية  (ايميدرو) عن الرابطة العالمية للصلب قولها إن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني (الوسط) يواصل النمو بمقدار ضعف النمو العالمي، وبلغ نسبة نموه 5.3 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2019 ، مقارنة لنفس الفترة من عام 2018 ، في حين سجل الإنتاج العالمي لهذا الخام الاستراتيجي، نمواً بنسبة 2.7 في المائة خلال هذه الفترة.
وسجل اتحاد الصلب العالمي في الأشهر الـ11 من عام 2019، إنتاج الصلب في إيران بمعدل 23 مليونا و648 ألف طن ، بزيادة قدرها 5.3 في المائة مقارنة بإنتاج 22 مليون و452 الف طن في 2018.
تظهر أرقام الأشهر الـ11 الماضية للعام الحالي 2019 ، أن الصين والهند واليابان وامريكا وكوريا الجنوبية، على التوالي، الدول الخمس الأوائل في انتاج الصلب بالعالم.
وتحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن المرتبة العاشرة في تصنيع الصلب بين أكثر من 60 بلدا ، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة الـ7 في عام 2025 بانتاج 55 مليون طنا .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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