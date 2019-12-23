إستعدادا للتصفيات الاولمبية .. منتخب ايران يعسكر في الدوحة بدأ منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم السبت، اوّل مران له بالدوحة في اطار معسكره الذي يقيمه بالعاصمة القطرية استعدادا لخوض التصفيات الاسیویة المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.