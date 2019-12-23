|رقم الخبر: 271581
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019
|الوقت: 10:05
|الاقسام: رياضة
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إستعدادا للتصفيات الاولمبية .. منتخب ايران يعسكر في الدوحة
بدأ منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم السبت، اوّل مران له بالدوحة في اطار معسكره الذي يقيمه بالعاصمة القطرية استعدادا لخوض التصفيات الاسیویة المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.
وتنافس ايران بالمجموعة الثالثة بجانب أوزبكستان والصين وكوريا الجنوبية في التصفيات الاسيوية المؤهلة التي تستضيفها تايلند يناير/كانون الثاني المقبل، حيث تتأهل الفرق الثلاثة الاولى لاولمبياد 2020 من أصل 16 منتخبا سيخوض هذه التصفيات.
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