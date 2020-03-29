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رقم الخبر: 271578 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: اقتصاد  
ايران والهند تؤكدان على الاسراع بتنفيذ مشروع تطوير ميناء جابهار

ايران والهند تؤكدان على الاسراع بتنفيذ مشروع تطوير ميناء جابهار

اكد وزير خارجية الهند سوبرانيام جايشانكار بان ايران والهند اكدتا على الاسراع بتنفيذ مشروع تطوير ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب جايشانكار في ختام اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي جرت برئاسته مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في طهران الاحد: عقدنا اجتماعا مشتركا مع زميلي الايراني محمد جواد ظريف. تم في هذا الاجتماع مناقشة خصائص التعاون بين الهند وايران واتفق الطرفان على الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار.
وكتب جايشنكار في تغريدة اخرى: انني اوجه الشكر الجزيل لوزير الخارجية الايراني ظريف لحسن الضيافة والاستقبال.
واضاف: اجرينا محادثات جيدة جدا مع المسؤولين الايرانيين حول قضايا المنطقة والعالم وستتعاون الهند وايران معا حول مصالحهما المشتركة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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