وكتب ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: ان نهج الولايات المتحدة في الحظر مؤشر الى ادمان مرضي ومتهور، وفي مثل هذه الحالة لا حدود لما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة او ان تمتنع عنه.

واضاف: ان هذا السلوك الادماني يؤثر على أصدقائها وكذلك على أعدائها الا ان يتم التصدي له بصورة جماعية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الايراني في تعليق ساخر على الحظر الاميركي بانه لم يبق للولايات المتحدة الا ان تفرض الحظر على نفسها.

واضاف: ان الاميركيين قد اعتادوا على الحظر ، والعالم يسخر منهم لانهم فرضوا الحظر على الجميع ، اذ يتخذوا كل يوم اجراء ضد حكومة ما.

واعتبر ظريف استخدام اميركا اداة الحظر الاقتصادي بانه اخذ طابع التطرف واضاف: ان قدرات اميركا الاقتصادية هي نفسها اخذت تتاثر شيئا فشيئا.