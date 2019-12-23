  • الإثنين ٢٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 23, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271577 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2019 الوقت: 09:02 الاقسام: محليات  
ظریف يدعو لإتخاذ إجراء جماعي لمواجهة الحظر الأميركي

ظریف يدعو لإتخاذ إجراء جماعي لمواجهة الحظر الأميركي

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اتخاذ اجراء جماعي لمواجهة الحظر الاميركي.

وكتب ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: ان نهج الولايات المتحدة في الحظر مؤشر الى ادمان مرضي ومتهور، وفي مثل هذه الحالة لا حدود لما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة او ان تمتنع عنه.
واضاف: ان هذا السلوك الادماني يؤثر على أصدقائها وكذلك على أعدائها الا ان يتم التصدي له بصورة جماعية.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الايراني في تعليق ساخر على الحظر الاميركي بانه لم يبق للولايات المتحدة الا ان تفرض الحظر على نفسها.
واضاف: ان الاميركيين قد اعتادوا على الحظر ، والعالم يسخر منهم لانهم فرضوا الحظر على الجميع ، اذ يتخذوا كل يوم اجراء ضد حكومة ما.
واعتبر ظريف استخدام اميركا اداة الحظر الاقتصادي بانه اخذ طابع التطرف واضاف: ان قدرات اميركا الاقتصادية هي نفسها اخذت تتاثر شيئا فشيئا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/9367 sec