سياسيون وعسكريون إسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة

كشفت معلقة قناة "كان" الإسرائيلية للشؤون القضائية، أن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً حول شبهات ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في فلسطين.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التحقيق بـ"الأمر غير مبرر"، مؤكداً أن "الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".

وانتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بشدة إعلان المحكمة الجنائية، ورأى أن قرارها أداة سياسية ضدّ تل أبيب.

فيما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإعلان عن هذا القرار بـ"اليوم العظيم لأننا حققنا فيه ما نريد".

من جانب آخر دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مقدراته، مطالبة بإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

ونبه الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وإتلاف مزروعاتهم، وتخريب بيوتهم، وكتابة شعارات تهدد بقتلهم وحرق ممتلكاتهم.

وقال القانوع إن ذلك "تصعيد خطير يعكس إرهاب دولة الكيان وتطرفها"، مضيفاً أن "هذا السلوك الهمجي لقطعان المستوطنين يتطلب مواجهتهم بكل الوسائل، وإطلاق يد المقاومة للتصدي لهم، والدفاع عن شعبنا وحماية مقدراته".

إلى ذلك فتحت الزوارق الحربية للعدو الصهيوني، صباح الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن زوارق العدو استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، ولاحقت عددا من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة.

هذا واعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، 3 فلسطينيين من الخليل بالضفة والقدس المحتلة، واستدعت آخر من بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اعتقلت شابا من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، عقب اقتحام منزله؛ قبل أن تقوم بنقله لجهة غير معلومة.

كما أعادت قوات العدو اعتقال أسير محرر بعد دهم منزله في بيت أمر.

وسلمت قوات العدو مواطنا من "جبل هندازة" شرقي بيت لحم، بلاغًا لمراجعة مخابراتها بعد دهم منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات العدو مدينة بيت ساحور، وبلدات حرملة ورخمة شرقي بيت لحم، وجبل الموالح (وسط)، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت مواطنًا مقدسيًا، بزعم قيامه بتخريب 9 سيارات في مستوطنة "بجعات زئيف" صباح الاحد بمدينة القدس المحتلة.

ومن الجدير ذكره أن قوات العدو تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها اعتقال العشرات وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، مما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون العدو.