وأوضحت مصادر محلية أن المنظمات المستهدفة في مدينة الضالع هي أوكسفام، ومرسي كور، ومركز هيا لتنمية المرأة، ومنظمة أكتد ومنظمة لجنة الإنقاذ الدولية.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة كما لم تصدر أي تعليقات عن تلك المنظمات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى اللحظة، غير أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية العاملة في المجالات الصحية والخدمية من قبل الجماعات التكفيرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال.

وبحماية الاحتلال تنتشر الجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها كالقاعدة وداعش وتشن هجمات وتسيطر على مساحات شاسعة من الجنوب اليمني المحتل.

في سياق آخر أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز 7 سفن نفطية محملة بأكثر من 180 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، مساء السبت، أن تحالف العدوان يمعن بسياسة احتجاز السفن النفطية في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم

وأوضحت أن العدوان لا يزال يحمل سبع (7) سفن نفط محملة بمواد البترول ومواد الديزل، على الرغم من الحصول على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة.

وبينت الشركة أن الكميات الموجودة على متن السفن المحتجزة في البحر تصل إلى (58,435) طن بنزين و (127,996) طن ديزل.