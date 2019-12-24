أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلّف حسان دياب إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّه "يسعى لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين والمستقلين بأسرع وقت"، لافتاً إلى "اتفاق القوى السياسية معه حول ذلك، بما فيها حزب الله".

دياب أشار في مؤتمر صحفي السبت على هامش الاستشارات غير الملزمة حول تشكيل الحكومة، أنّ لقاءاته مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية"، مشدداً على أنّ "لبنان في العناية الفائقة، ويحتاج إلى كل جهد".

وقال دياب: "من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة، ولن أعتذر ولم يشترط أحد عليّ شيئاً"، موضحاً أنّ لبنان "بحاجة إلى حكومة وإدارة من مستقلين واختصاصيين".

من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إنه أكد لدياب "ضرورة محاربة الفساد في الحكومة المقبلة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون تأليف الحكومة مناسبة للمّ الشمل والإصرار على تمثيل الجميع في لبنان".

ويشارك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في المشاورات النيابية لرئيس الحكومة المكلف، حيث نفى في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ما انتشر حول "إبرام تسوية كاملة بين الحريري والثنائي الشيعي انتهت إلى تكليف دياب، وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام ".