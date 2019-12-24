تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، تغريدات تروّج لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" ودول عربية وإسلامية، على شبكة "تويتر".

وأعاد نتنياهو نشر تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي على حسابه على "تويتر"، معرباً فيه عن سعادته لما "يتمّ من تنسيق بين" إسرائيل" وبعض الدول العربية".

بن زايد نشر على تويتر مقالة في مجلة The Spectator البريطانية، تحت عنوان: "إصلاح الإسلام.. تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط"، فأعاد نتنياهو نشر التغريدة معلقاً عليها بالقول "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين" إسرائيل" والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

وتسبب بن زايد في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب دعوته للتطبيع مع "إسرائيل" عبر ترويجه للمقالة.

الردود الغاضبة والمهاجمة انهالت على وزير خارجية الإمارات من قبل العديد من الناشطين، الذين نددوا بسياسات ولي عهد أبو ظبي والسعودية الهادفة إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

من ناحيته، رد أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" على تغريدة بن زايد، شاكراً إيّاه، وأضاف: "هذا هو الوقت الأفضل للتقدم باتجاه اتفاقية عدم القتال والتعاون الثنائي بين" إسرائيل" ودول الخليج" الفارسي".

يذكر أنّ نتنياهو كان قد أعلن أن "إسرائيل" ستشارك في معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في دبي العام المقبل.