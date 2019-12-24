* المالكي يأمل بتسمية رئيس حكومة يلبي طموح الجماهير.. وإتفاق على رفض أي مرشح مزدوج الجنسية * انفجار عبوتين ناسفتين في البصرة.. وتعرّض قوة أمنية لهجوم من قبل (داعش) * تدمير ستة أنفاق سرية بحملة تطهير منطقة وادي حوران.. وتفكيك خلية دواعش في الموصل

تجمّع المئات من طلبة الجامعات، أمس الاحد، في ساحة التحرير وسط بغداد وكذلك في عدة مدن أخرى في سياق الحركة الاحتجاجية القائمة منذ ثلاثة أشهر فيما الجميع في انتظار إعلان الرئيس العراقي اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر: إن الموقف الأمني ضمن ساحات التظاهر في بغداد جيد، مشيرا الى توافد أعداد من طلبة الجامعات تقدر بالمئات.

وأشار المصدر الأمني، الى أن المتظاهرين إنسحبوا من جسر الأحرار وساحة الوثبة منذ يوم السبت، نحو ساحتي التحرير والسنك وما تبقّى هي أعداد قليلة جداً، لافتا الى أن مشاجرة حدثت ليلة امس الاول، وتطورت الى إستخدام الاسلحة البيضاء وتم تسجيل ثلاث حالات طعن.

كما نظّم المئات من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، الاحد، إضرابا عن الدوام وتوجهوا الى ساحة التظاهر وسط المحافظة.

كذلك أفاد مصدر محلي في النجف، الاحد، في حديث لـ (السومرية نيوز) بان متظاهرين أحرقوا إطارات عند نفق العسكريين في المحافظة، فيما أكد ان الدفاع المدني تمكن من إخماده.

ونفى مكتب المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، أمس الأحد، إمتلاكه أي حساب على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن كل الحسابات التي تحمل إسمه، "مزورة".

من جانبه أكد عضو البرلمان عن تحالف الفتح حسين عرب، الاحد، في مقابلة صحفية: أن "المرجعية الدينية مستاءة من عدم إقرار قانون الإنتخابات، كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة، وذلك عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر الصغيرة للمحافظات بخلاف ما يريده السياسيون".

وأعرب رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، عن أمله في تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

وقال في بيان صدر عقب إستقباله، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، واطلعت عليه السومرية نيوز: إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

وكشف مصدر سياسي، الاحد، في حديث للسومرية نيوز: إن "الكتل السياسية إتفقت على رفض أي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية".

الى ذلك إنتخب "الاتحاد الوطني الكردستاني" كوسرت رسول، رئيسا لمجلسه السياسي الأعلى بأغلبية الأصوات، وذلك خلال المؤتمر الرابع للحزب، الذي عقد في مدينة السليمانية بالعراق.

ميدانيا افاد مصدر أمني، الأحد، بأن عبوتين ناسفتين إنفجرتا في محافظة البصرة.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، الاحد، بيانا أعلنت فيه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت، مساء، على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل".

وأضاف: إن "منتسبي النقطة ردوا على هذا التعرض، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً"، مشيرا الى ان "الحادث أسفر عن استشهاد ٤ من عناصر الشرطة".

وقال مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاحد، للسومرية نيوز: إن "قوة أمنية من قيادة عمليات الانبار والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية بعملية دهم وتفتيش إستهدفت منطقة وادي حوران غربي الانبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي وأماكن إختباء أسلحتهم".

وأضاف المصدر: ان "القوات الأمنية استولت ايضا على أسلحة متنوعة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الأمنية، مبيناً: ان" معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الإستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها لضمان عدم إستخدمها مرة ثانية ".

قائد عمليات صلاح الدين قال: إن القوات الأمنية تلاحق إرهابيين هاجموا نقطة حراسة لأنابيب النفط في المنطقة، كما إستشهد عنصر من الحشد الشعبي وأصيب 4 خلال تصديهم لهجوم شنّه داعش في منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين في ديالى، وقال الحشد: إن العملية حققت نتائج إيجابية وأسفرت عن تفتيش وتمشيط مناطق واسعة، وتدمير 3 أوكار لعناصر داعش تحوي كميات من المواد اللوجستية.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، الأحد: إن أربعة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأعلنت الاستخبارات العراقية السبت، عن تفكيك "مجموعة داعشية" بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل.

وأضافت: إن "مع المجموعة عنصر نسائي فاعل"، مشيرة الى أن "المجموعة كانت تَهُمّ بتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها".