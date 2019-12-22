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رقم الخبر: 271563 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الإيراني يلتقي السفير اليمني في طهران

وزير الدفاع الإيراني يلتقي السفير اليمني في طهران

أفادت قناة المسيرة اليمنية، بأن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي التقى سفير اليمن في طهران إبراهيم الديلمي اليوم الاحد.
وأضافت المسيرة أن في اللقاء نقل سفير اليمن، تحيات وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لوزير الدفاع الإيراني، مشيداً بعلاقات التعاون التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة والموقف الإيراني تجاه العدوان على اليمن.
واشارت الى أن العميد حاتمي حمل السفير الديلمي تحياته لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني.
وأكد وزير الدفاع الإيراني، دعم إيران للحل السياسي في اليمن وأن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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