* هناك اتصالات وفق بروتوكولات بين الدول حتى المتناحرة من أجل السيطرة على الأمور

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني، حسين قريبي، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتهاون أبداً مع أي تهديد لأمنها.

وفي تصريح صحفي أدلى به إعتبر قريب سجل الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الارهاب بأنه منقطع النظير في المنطقة والعالم وهو الأمر الذي حظي باهتمام الخبراء البارزين ومراكز الابحاث والدراسات المرموقة في العالم.

وأشار مساعد الخارجية الى التقارير المغرضة الصادرة عن وزارة الخارجية الاميركية والتي توجّه الاتهامات الملفقة بدون أي أدلة للجمهورية الاسلامية الايرانية، متجاهلة دورها الكبير في مكافحة الجماعات الارهابية في المنطقة.

واكد ضرورة إعداد "القائمة الوطنية للأفراد والجماعات الارهابية" وقال: هنالك مجموعات نعرفها كمجموعات ارهابية في الداخل أو مجموعات مثل داعش والقاعدة والنصرة التي لها طبيعة إرهابية واضحة ولنا منها موقف واضح.

وأضاف: ينبغي علينا الإعلان عن قائمة متفق عليها من قبل جميع المؤسسات المعنية في الداخل ومن ثم يمكننا بمضي الوقت أضافة أسماء أفراد آخرين إليها أو شطبهم منها.

وفي الإشارة الى دور ايران في مكافحة الارهاب في المنطقة قال: لو كانت العاصمة العراقية قد وقعت بيد داعش قبل 5 أعوام فكيف كانت صورة المنطقة اليوم؟ لا شك ان الأمر كان سيحدث لجيران العراق أيضاً وان العالم ودول المنطقة تدرك هذا الأمر.

وأعرب عن إعتقاده بأن المؤسسات المعنية والاعلامية في ايران لم تتمكن من إبراز الدور الكبير لأنشطة البلاد في مجال مكافحة الارهاب على الصعيد الدولي، وأضاف: انه بناء على ذلك، وبمعزل عن أن العالم لم يرد ان يرى إجراءاتنا في مجال مكافحة الارهاب بحجمها الحقيقي فإننا بدورنا لم نتمكن من إيصال صوتنا الى أسماع العالم أيضاً.

وأشار الى إجراءات الحظر الاميركية الظالمة والتي تستهدف الشعب الايراني مباشرة ومن ضمنها في مجال الاغذية والادوية، معتبرا هذه الإجراءات بأنها مثال بارز للارهاب الاقتصادي الذي يستهدف المدنيين ومنهم الاطفال والمرضى، وأضاف: إن هذه المفاهيم هي عبارات واضحة ويتوجب على الشخصيات الأكاديمية ورجال القانون في البلاد تكثيف الأنشطة في هذا المجال.

ونوّه الى وجود اتصالات وفق بروتوكولات بين الدول حتى المتناحرة من أجل السيطرة على الأمور ومنع تصعيدها، وأشار الى وصم اميركا للحرس الثوري بالإرهاب زورا، لكنها مع ذلك أوعزت الى قواتها الميدانية بأن لا تأخذ هذا الأمر بنظر الإعتبار والإستمرار في العمل بذات البروتوكولات السابقة في التعامل مع القوات العسكرية الايرانية.

* ايران وطالبان

وأكد قريبي بان المحادثات مع حركة طالبان تحظى بأهمية فائقة بالنسبة لجيران افغانستان باعتبارها قوة ميدانية مؤثرة وقال: إن ايران تجري محادثات مع طالبان بعلم الحكومة الافغانية.

وأضاف: إن السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل بدعم الحكومة المركزية في افغانستان ودورها المحوري والدستور الافغاني وكلما نلتقي طالبان للبحث حول عملية السلام وتوفير الأمن نتشاور مع الحكومة الافغانية قبلها ومن ثم نطلعها على النتائج بعدها، وهذه مسألة معمول بها ولا سبب يدعو للإعتراض على ذلك على الصعيد الدولي.

* تهديدات داعش في الحدود الشرقية

واعتبر مساعد الخارجية الايرانية تهديدات داعش في الحدود الشرقية للبلاد بأنها جادة، لافتا الى ان قسماً من هؤلاء الارهابيين هم أجانب يجري نقلهم من سوريا ومناطق أخرى الى افغانستان من قبل بعض القوى الكبرى.

وأكد بالقول: ان ايران على أي حال لا تتهاون أبداً بشأن أي تهديد لأمنها.

* زمرة خلق الارهابية

وأشار مساعد الخارجية الى قضية زمرة خلق الارهابية واستغلالها من قبل اميركا والغرب أداة لتحقيق أغراض سياسية وأضاف: انه ينبغي السؤال من الحكومات الغربية انه ما الذي تغير ليتم فجأة شطب اسم هذه الزمرة في العام 2012 من القائمة الاميركية للتنظيمات الارهابية وقبلها من القائمة الاوروبية.

وأشار الى انه وبالتزامن مع شطب زمرة خلق من قائمة التنظيمات الارهابية بدأت اميركا بفرض إجراءات الحظر على ايران الواحدة تلو الأخرى، وأضاف: إن مثل هذه السلوكيات السياسية من قبل الغرب في قضية مكافحة الارهاب ليست مقبولة بتاتا، اذ ان الذين يتشدقون بمواجهة الارهاب يفكرون، في هذه المنعطفات الحساسة، بمصالحهم السياسية قصيرة الأمد فقط ولكن بالتالي فإن أداة الارهاب لن توفر لا مصالحهم ولا مصلحة أي جهة أخرى.